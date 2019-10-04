Ханой, 4 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В зале приемов министерства обороны социалистической республики Вьетнам (СРВ) генерал-полковник, член центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Бе Суан Чыонг встретился с Владимиром Дрожжевым, заместителем директора комитета по военно-техническому сотрудничества РФ.

Ha petit Вооруженные силы Вьетнама

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в атмосфере дружбы стороны обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В частности, была отмечена необходимость активизации контактов на уровне министерства обороны обеих стран в преддверии юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом в 2020 году.

В 2020 году страны отметят 70-летие со дня установления дипломатических отношений. В результате встрече был подписан меморандум об активизации сотрудничества в сфере обороны в период 2019—2020 гг.