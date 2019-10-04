Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В выходные дни, 5 и 6 октября, температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы опустится до отрицательных значений. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в снегопад

«Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, снега. Возможно образование временного снежного покрова, на дорогах — гололедица», — сообщили 4 октября в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 октября, в Петербурге местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем на фоне ветра северных направлений. Температура воздуха ночью составит 0…+2 гр., в окрестностях местами до минус 1 гр., днем +3…+5 гр.

В Ленинградской области в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью −2…+3 гр., днем +1…+6 гр.

На дорогах местами возможно образование гололедицы.