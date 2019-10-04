Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока. Такое заявление он сделал 4 октября по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на форум регионов Белоруссии и Украины в Житомире.

Александр Лукашенко

«Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко.

Также он подчеркнул, что в настоящее время мир действует сообразно принципу «разделяй и властвуй».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским во время второго форума регионов двух государств, проходящего в Житомире.