Екатеринбург, 4 октября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Екатеринбургские власти заложили аллею в честь юбилея городского метро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург.рф Закладка аллеи в честь юбилея городского метро. Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с другими почётными гостями посадили ряд деревьев рядом с метродепо. Первое дерево — рябину — заложил сам градоначальник, после чего к делу присоединились депутаты городской думы и чиновники мэрии.

Градоначальник попутно похвалил советскую систему образования, которая «предполагала высадку деревьев».

Напомним, ранее анонсировал возможное строительство второго метродепо. Без нового депо будет невозможно полностью простроить вторую ветку метро.