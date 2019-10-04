Париж, 4 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. После дебатов по вопросу пенсионной реформы в городе Родез президент Франции Эммануэль Макрон отправился на саммит по животноводству в коммуне Курнон-д'Овернь 4 октября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ранее в Елисейском дворце объявили, что глава государства будет присутствовать на саммите по животноводству, втором по величине сельскохозяйственном мероприятии во Франции.

Издание отмечает, что визит президента происходит на фоне все большего подозрения фермеров к политике Эммануэля Макрона. В последние месяцы они решительно выступали против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой.

Известно также, что поездка главы государства закончится в пятницу вечером, 4 октября, остановкой в офисе региональной газеты La Montagne, которая в этом году отмечает свое столетие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон затронул тему экологии во время дебатов по пенсионной реформе в городе Родез.