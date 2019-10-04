Кабул, 4 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Официальные представители министерства обороны Афганистана заявили, что на территории столицы провинции Тахар города Талукан Национальные силы безопасности и обороны Афганистана при поддержке Специальных сил Афганистана провели операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Mod.gov.af Афганская армия

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли значительный ущерб некоторым районам столицы провинции Тахар.

Официальный представитель начальника полиции провинции Тахар заявил, что с целью координации действий правительственных сил в Талукане находятся министр обороны страны, министр внутренних дел страны и глава сил безопасности провинции Тахар.

Согласно ряду источников, в результате боев погибло по меньшей мере 30 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.