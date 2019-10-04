Москва, 4 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Путь к центральной России через Северный Полюс — самый близкий для баллистических ракет, базирующихся на севере США. Естественно, Россия стремится обеспечить своим станциям раннего обнаружения максимально возможное выдвижение на Север, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя размещение в Арктике станций предупреждения о ракетном нападении.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Но проблема в том, что прогресс не стоит на месте. В России уже есть ракеты, способные достичь США по дальним траекториям, рано или поздно они появятся и у американцев.

Кроме того, не стоит забывать о ракетах морского базирования и о том, что вполне реально обеспечить воздушное базирование баллистических ракет.

Так что гарантированной защиты от первого удара другой стороны получить не получится ни у России, ни у США. Главным фактором безопасности были и остаются средства гарантированного возмездия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, работы по строительству на севере Европейской части России двух новых станций, предупреждающих о ракетной атаке, будут завершены в 2022 году.

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