Киев, 4 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Украина управляется клубом кредиторов, который олицетворяет МВФ, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, сообщило 4 октября издание Strana.ua.

President.gov.ua Александр Дубинский

Парламентарий рассказал, что Верховная рада полностью зависима от МВФ.

«Глава антикоррупционного комитета [Анастасия] Красносельская сказала на фракции, что согласовывает правки в законы с МВФ. То есть получается, что мы страна под управлением МВФ», — рассказал Дубинский.

Он отметил, что сейчас на Украине идёт тотальная распродажа активов:

«Готовы продать всё подряд. Даже лесное хозяйство… И что получается: землю приватизируем, леса приватизируем, железку, почту, порты, дороги… И останется только воду и воздух приватизировать».

Дубинский также рассказал, что депутаты Верховной рады в основном не читают принимаемые ими законопроекты, а если они не голосуют за «нужные» законы — на это реагируют кураторы депутатских групп.

«У нас нет права на инакомыслие. Если ты не голосуешь или воздерживаешься — реакция моментальная», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Дубинский рассказал, что по указке МВФ из повестки дня Верховной рады было исключено создание временной следственной комиссии по деятельности руководства Национального банка и Фонда гарантирования вкладов.