Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты Законодательного собрания 4 октября обсудили методы борьбы с пьянством посредством дополнительных ограничений продажи алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди в Петербурге

На заседании комитета ЗС по законодательству парламентарии, чиновники и жители представили федеральный законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной думе и предполагает запрет на продажу спиртного в жилых домах, если площадь точки общепита не превышает 20 кв. метров. Кроме того, документ также может дать регионам больше прав вводить и другие ограничения на продажу алкоголя по своему усмотрению.

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В целом комитет поддержал законопроект, свои поправки депутаты предложат к 16 октября. На заседании выступали рядовые петербуржцы, которые призывали и вовсе запретить какую бы то ни было продажу алкоголя в жилых домах. В результате было решено реанимировать в Петербурге законодательную инициативу, которая ограничивает расстояние от входа в заведение общепита или алкомаркет от подъезда жилого дома.

Кроме того, Заксобрание Петербурга намерено через общественные слушания провести оценку регулирующего воздействия от предлагаемых поправок. При этом депутат от КПРФ Ольга Ходунова упомянула и о более решительных мерах, которые можно было бы применить на тропе войны с алкоголизацией населения и с утечкой налоговых поступлений из-за торговли контрафактом.

«Самый радикальный путь, которые многие здесь не приемлют, но мне кажется, это слово даже не звучало — это введение госмонополии на продажу алкоголя. Тогда исключается вопрос алкоголя, который считается некачественным, криминальным, сразу в бюджет поступает огромное количество денежных средств. Здесь решается огромное количество вопросов. Мы знаем, что не только Финляндия использует эту госмонополию на продажу алкоголя, но и в 15 штатах США это реализуется и оправдывает метод», — сказала Ходунова.

Она также полагает, что необходимо отталкиваться от идеи, согласно которой Совет собственников жилья должен принимать решение, будет ли работать точка по продаже алкоголя в их доме или нет.