Москва, 4 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Американская актриса Мишель Пфайффер призналась, что она была бы не против вернуться в Россию в качестве туристки для того, чтобы узнать страну поближе и увидеть произошедшие за время с её последнего визита изменения.

Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США Мишель Пфайффер в роли королевы Ингрит

Пфайффер прибыла в Россию на премьеру фильма «Мелифисента: Владычица тьмы», в котором она сыграла одну из главных ролей, а ранее она в конце 1980-х приезжала в СССР чтобы сниматься в фильме Фреда Скеписи «Русский дом».

«Конечно, я хотела бы еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия и посмотреть, как она поменялась за эти годы», — призналась актриса на пресс-брифинге в Москве.

Также она рассказала, что во время первого своего визита пробыла в СССР шесть недель и даже начала вливаться в тогдашнюю культурную жизнь. Кроме этого, она отметила, что ей очень нравилось знакомиться с людьми в России.

«Они очень гостеприимны, сразу зовут тебя к себе домой, хотят для тебя что-то приготовить», — отметила Мишель Пфайффер.

Напомним, актриса Мишель Пфайффер известна по участию в фильмах «Лицо со шрамом», «Иствикские ведьмы», «Замужем за мафией», «Опасные связи», «Знаменитые братья Бейкеры», «Русский дом» и других. Также является обладательницей премии «Золотой глобус» и трехкратная номинанткой на премию Американской киноакадемии «Оскар».