Манчестер, Великобритания, 4 октября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа намерен купить футбольный клуб «Эльче». Об этом сообщает Superdeporte.

Кирилл Венедиктов Давид Де Хеа

По информации издания, ориентировочная сумма сделки по покупке испанского клуба составляет около €18 млн. Продажа может быть оформлена в ближайшие месяцы.

Отметим, что клуб «Эльче» был основан в 1923 году. Наивысшим достижением команды в чемпионате Испании стало пятое место в сезоне 1963/64.

В настоящее время «Эльче» выступает в Сегунде — втором испанском дивизионе. Последний раз клуб играл в Примере в сезоне 2014/15, однако был оштрафован и исключен за многомиллионные долги.

Напомним, де Хеа является воспитанником мадридского «Атлетико». С 2011 года он играет за «Манчестер Юнайтед».

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