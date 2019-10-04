Вратарь «Манчестер Юнайтед» может купить футбольный клуб
Манчестер, Великобритания, 4 октября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа намерен купить футбольный клуб «Эльче». Об этом сообщает Superdeporte.
По информации издания, ориентировочная сумма сделки по покупке испанского клуба составляет около €18 млн. Продажа может быть оформлена в ближайшие месяцы.
Отметим, что клуб «Эльче» был основан в 1923 году. Наивысшим достижением команды в чемпионате Испании стало пятое место в сезоне 1963/64.
В настоящее время «Эльче» выступает в Сегунде — втором испанском дивизионе. Последний раз клуб играл в Примере в сезоне 2014/15, однако был оштрафован и исключен за многомиллионные долги.
Напомним, де Хеа является воспитанником мадридского «Атлетико». С 2011 года он играет за «Манчестер Юнайтед».
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