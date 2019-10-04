Изобильный, Ставропольский край, 4 октября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В убийстве на почве ревности признана виновной 27-летняя жительница города Изобильного в Ставропольском крае Галина П. Она расправилась с соперницей у неё дома, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Следственного комитета Ставрополья.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Убийство произошло ночью 24 ноября 2018 года, когда осужденная застала своего сожителя в доме жительницы поселка Передовой. Случился конфликт, в ходе которого фигурантка дела дважды ударила хозяйку дома ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил Галине П. наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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