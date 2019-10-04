Токио, 4 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Японская автокомпания Infiniti представил новую версию QX50 с панорамным люком. Об этом 4 октября сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Infiniti Infiniti QX50

Модернизация коснулась как экстерьера, так и интерьера машины. Что касается опций, то они будут отличаться в зависимости от комплектации новинки.

Главным новшеством в салоне QX50 стал новый мультимедийный комплекс InTouch, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. В комплекс входят основной экран на восемь дюймов и сенсорный блок управления на семь дюймов.

Кроме того, в салоне машины имеются рулевое колесо и передние кожаные кресла с подогревом. В качестве «фишки» у премиальной версии есть опция автоматического затемнения зеркал заднего вида. Также автопроизводитель снабдил рестайлинговую QX50 аудиосистемой Bose, GPS и Home Link.

Помимо панорамного люка у автомобиля на крыше появились рейлинги. Обута обновлённая модель в 20-дюймовые диски.

Под капотом автомобиля установлен 269-сильный 4-цилиндровый двигатель VC-Turbo рабочим объёмом два литра с переменной степенью сжатия. Он агрегатируется с вариатором (CVT) и приводом 4×4.

Напомним, с начала сентября 2019 года в компании Infiniti сменился главный дизайнер. Вместо Карима Хабиба дизайном машин японского бренда теперь заведует 49-летний Таисуке Накамура. До недавнего времени Накамура был в подчинении у бывшего главного дизайнера автокомпании.

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