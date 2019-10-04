Нижний Новгород, 4 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. В ПФО в августе долги по заработной плате незначительно снизились, при этом 82,3% долгов приходится на четыре региона — Татарию, Башкирию, Кировскую область и Чувашию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Приволжском федеральном округе на 1 сентября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате составила 249 340 тыс. рублей. Это на 1 301 тыс. рублей (или на 0,01%) меньше, чем было по состоянию на 1 августа текущего года.

В абсолютных цифрах наибольший размер просроченных долгов по зарплате сложился в Татарии — 83 303 тыс. рублей. В группе регионов с большой задолженностью также Башкирия (46 193 тыс. рублей), Кировская область (40 870 тыс. рублей) и Чувашия (34 902 тыс. рублей). На данные четыре региона приходится 205 268 тыс. рублей просроченных долгов по заработной плате, или 82,3% от общей суммы задолженности.

Из регионов Поволжья только в Пензенской области нет зарплатных долгов — за месяц здесь выплатили оставшиеся 4 981 тыс. рублей задолженности. Минимальная задолженность отмечена также в Удмуртии (150 тыс. рублей) и Ульяновской области (961 тыс. рублей).