Могадишо, 4 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Правительство США объявило о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 257 миллионов долларов США для содержания сомалийских беженцев в соседних к Сомали странах.

Иван Шилов ИА REGNUM Житель Сомали

Заместитель главы агентства помощи США Диана Путман заявила, что данные средства на финансовый год 2019 будут направлены на решение проблемы голода, угрожающего жизни, и острого недоедания и позволят создать доступ к безопасному водоснабжению, неотложной медицинской помощи, образованию людям, пострадавшим от продолжающегося конфликта и периодической засухи внутри Сомали и сомалийским беженцам в соседних странах. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

Как говорится в заявлении, США призывают других международных доноров помощи увеличить объем своих взносов для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей Сомали и оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения страны для повышения готовности к будущим потрясениям.

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены продолжающимся кризисом в Сомали и отсутствием достаточного объема гуманитарных фондов для решения этой проблемы.

«Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи сомалийскому народу, предоставив в 2019 финансовом году почти 498 миллионов долларов США», — отмечается в заявлении.

Срочная помощь необходима для предотвращения ухудшения условий жизни сомалийских беженцев. По оценкам ООН, до декабря 2019 года потребуется дополнительно 500 миллионов долларов США на гуманитарное финансирование.