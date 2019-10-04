Аддис-Абеба, 4 октября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. По данным Министерства горнодобывающей и нефтяной промышленности Эфиопии, начало добычи угля на национальном уровне поможет возместить затраты, связанные с расходами на импорт минеральных ресурсов в иностранной валюте, помимо привлечения зарубежных инвесторов в энергетический сектор. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

На своей 73-й очередной сессии Совет министров Эфиопии утвердил положение о выдаче лицензии на добычу угля и хромитов для стимулирования инвестиций в горнодобывающую промышленность.

Координатор тематической группы по лицензированию полезных ископаемых в Министерстве горнодобывающей и нефтяной промышленности Эфиопии Леуль Гебре сказал, что правительство приняло различные меры для поощрения инвестиций в уголь. Он отметил, что внесение поправок в декларацию об энергетике и лицензирование потенциальных компаний, желающих инвестировать в этот сектор, является одной из мер, принятых Эфиопией по развитию горнодобывающей промышленности.

Он отметил, что потенциал Эфиопии в угольных месторождениях уже изучен и выявлен в региональных штатах Амхара, Оромо и Штате народов Юга. По данным Геологической службы Эфиопии, в 17 основных местах определены потенциальные запасы угля, которые составляют более 360 миллионов тонн.

По словам Гебре, Эфиопия импортирует уголь для развития энергетического сектора, добавив, что самостоятельная добыча полезных ископаемых поможет стране использовать свой потенциал в качестве замещения большого объема угля, импортируемого с большими затратами в иностранной валюте.

«Если мы будем добывать и использовать свой уголь, это будет экономически выгодно, поскольку его себестоимость низкая. Многие из наших цементных заводов импортируют уголь из Южной Африки, что увеличивает еще и стоимость производства цемента», — заявил он.