Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» (проект 636.3), построенная в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота России по заказу ВМФ, сегодня, 4 октября, вышла на государственные испытания в Балтийском море.

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выходит из Петербурга

Как сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», в ходе этого процесса госкомиссия проверит работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим характеристикам. Будет выполнено несколько погружений, оценена управляемость подлодки на разных ходовых режимах.

После завершения госиспытаний субмарина вернется на завод-изготовитель для ревизии и чистовой отделки, а государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» была заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Заводские ходовые испытания подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» прошла в августе-сентябре 2019 года.

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АО «Адмиралтейские верфи» по госконтракту с Министерством обороны России построит шесть подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Ранее серия таких подлодок была построена и передана в состав Черноморского флота.

Характеристики лодок проект 636.3: автономность плавания — 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

Проектировщик лодок этого типа — АО «ЦКБ «Рубин» — внесло ряд усовершенствований в системы корабля для улучшения технических параметров и бытовых условий для экипажа.