Минск, 4 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении, сообщает БЕЛТА.

President.gov.by Переговоры Президента Белоруссии Александра Лукашенко с Президентом Украины Владимиром Зеленским

«Это не только простая торговля. Мы приняли решение фактически», — сказал Лукашенко.

По его словам, межправительственная комиссия, которая соберется в Киеве, примет конкретные решения по созданию совместных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Житомире проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии. Минск и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами.

Читайте также: Зеленский приветствовал Лукашенко: «Наши страны не имеют границ»