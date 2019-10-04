Калуга, 4 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Калужской области с сентября по октябрь 2019 года проходит фестиваль детских и юношеских любительских театральных коллективов «Муравейник». Его тема — «Взрослые глазами детей», сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Kocnt.ru Фрагмент спектакля детского фестиваля «Муравейник»

В фестивале «Муравейник», который проходит в два этапа, принимают участие драматические, музыкальные коллективы, кукольные театры, студии эстрадных миниатюр и пластики, чтецы. Возраст участников фестиваля — до 18 лет. На фестивале представлены спектакли зарубежных и российских драматургов, а также авторские произведения. В рамках «Муравейника» состоится конкурс сказочников, сказителей и рассказчиков, в котором примут участие как отдельные рассказчики, так и театральные коллективы. В репертуар войдут произведения словесного жанра — сказки, легенды, баллады, предания, были, былинки и скоморошины. 16 октября состоится церемония награждения участников фестиваля.

Целью калужского областного фестиваля «Муравейник» является выявление самобытных детских и юношеских театральных коллективов региона, определение перспектив развития детского любительского театра, создание среды для творческого общения руководителей молодёжных коллективов и их участников.