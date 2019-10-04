Аддис-Абеба, 4 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines перевезла более 12,5 миллионов пассажиров в прошлом 2018 финансовом году. Об этом, как передает эфиопское информационное агентство Fana, сказал Тевольде Гебремариам, генеральный директор эфиопской группы компаний Ethiopian Airlines.

Alan Wilson Boeing 777-260LR ‘ET-ANO’ Ethiopian Airlines

«Несмотря на то, что авиакомпании Африки сталкиваются с самыми большими проблемами за последние годы, они остаются прибыльными», — сказал он.

Генеральный директор Ethiopian Airlines заявил, что несмотря на недавнее крушение самолета авиалиний под Аддис-Абебой, число пассажиров, пользующихся Ethiopian Airlines, продолжает увеличиваться. Эксперты сообщают, что операционная выручка Ethiopian Airlines подскочила почти на 30% за год до 31 июля. «Операционная выручка подскочила на 28,6% в годовом исчислении до 114,6 млрд эфиопский бырров (3,9 млрд долларов США)», — говорится в экспертном мнении.

Тем не менее, генеральный директор отметил, что резкое повышение цен на авиатопливо на мировом рынке незначительно, но негативно повлияло на прибыльность авиакомпании. Генеральный директор сказал, что в этом 2019/2020 финансовом году в Эфиопии будет проведено больше работ для повышения глобальной конкурентоспособности Ethiopian Airlines.

Он сказал, что в разных частях страны будут построены пять новых аэропортов, а именно: Дебре Маркос, Мету, Борена, Ябелло и Мизан Аман. По словам генерального директора, в будущем компания также закупит более 20 современных самолетов.