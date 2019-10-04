Нальчик, 4 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов совершил официальный визит в Кабардино-Балкарию, в ходе которого принял участие в церемонии вступления в должность главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Cominf.org Выступление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Доме правительства в Нальчике

Глава государства поздравил Казбека Кокова с вступлением на высокую государственную должность и пожелал ему достижения всех поставленных задач.

В торжественном мероприятии в Доме правительства Кабардино-Балкарии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы соседних регионов, руководители Южной Осетии и Абхазии.