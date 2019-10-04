Санкт-Петербург, 4 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания, председатель регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров посчитал нужным объяснить, что означает слово «телебонить», которое он употребил на пленарном заседании Заксобрания 2 октября, когда возмущался действиями оппозиции. Объяснение поступило корреспонденту ИА REGNUM от пресс-службы спикера.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Напомним, в среду, 2 октября, Макаров заявил, что лелеет и «носит на руках, как младенцев», оппозицию в Петербурге, а она в ответ, включая депутатов ЗакСа, должна вести себя «по-нормальному». В частности, по его словам, исключительно благодаря снисхождению и доброй воле «Единой России» в городские муниципалитеты 8 сентября 2019 года сумели избраться сотни оппозиционных депутатов. Макаров особо указал, что негоже на этом фоне депутату ЗакСа от «Партии роста» Максиму Резнику выступать на протестных митингах в Москве, тем более делить сцену с Алексеем Навальным, так как в Петербурге не было никогда политических волнений.

«Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь к нам сюда протестную повестку перенести из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург живет и жил спокойно все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?» — произнес тогда Макаров.

Лингвистическую находку «телебонить» принялись бурно обсуждать в социальных сетях, чаще всего — в ироничном ключе. Вячеслав Макаров с помощью своей пресс-службы попытался объяснить, что имел в виду, предоставив еще более богатый лексический набор.

«Я призываю оппозицию не искать скрытых смыслов в моем парламентском выступлении: их там нет. Я вас всегда критиковал за то, что вы цепляетесь к словам, потому что сами к делу не прицеплены», — начал Макаров свое обращение.

Он подчеркнул: «ничто так не сбивает все настройки нашей оппозиции, как патриотическая тема», а когда ни за что не отвечаешь, можно быть иностранцем в своем Отечестве.

«Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все «загранные» действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» — настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста. Несмотря на неудачи, продолжать в угоду своим целям настойчиво искать способы хоть как-то качнуть ситуацию, пошатнуть равновесие», — объяснил Вячеслав Макаров. Он полагает, что всем этим процессам упорно сопротивляются большинство россиян.

«Посмотрите, сколько комментариев по этой теме сразу появилось в соцсетях. Пока людям не всё равно — общество способно мыслить», — отреагировал Макаров на популярность своего выступления.

Добавим, «пристыженный» депутат Резник ответил Макарову с трибуны Мариинского дворца, заявив, что в России есть политические заключенные, что он считает позором для страны, поэтому он продолжит выступать на митингах с гуманитарной целью освободить этих людей. Кроме того, Резник уточнил, что намерен «дружить» с теми, с кем считает нужным.