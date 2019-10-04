Ростов-на-Дону, 4 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2020 году увидит свет монография «История донского казачества». Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 октября.

Донские казаки

Тираж трёхтомника составит 1 тыс. экземпляров. Научный труд будет насчитывать свыше 1 тыс. страниц. Над его созданием трудятся более 50 учёных-историков и краеведов.

Уточняется, что издание будет отпечатано в преддверии VI Всемирного конгресса казаков и празднования 450-летия служения донских казаков российскому государству.

«В 2020 году по-настоящему мы отметим эту важную веху в истории Дона и России впервые за сто лет. В рамках этого празднования также на Донской земле в шестой раз пройдёт Всемирный конгресс казаков», — отмечал ранее атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.