Киев, 4 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг» и членом совета которой стал сын вице-президента США Хантер Байден. Об этом 4 октября на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Svetlana.pashko Николай Злочевский

«Мы делаем аудит тех производств, которые раньше велись органами прокуратуры и генеральной прокуратуры в том числе. В той сфере, к которой может быть причастен или быть фигурантом Злочевский, Курченко и другие люди или компании, их около полутора десятков. Но мы пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, чтобы принять решения в тех случаях, где ранее были приняты процессуально незаконные решения», — сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о ходе расследования производства относительно причастности Байдена к коррупционной деятельности на Украине.

Он сообщил, что ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование. Рябошапка отметил, что «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».

«У нас остается более одного месяца относительно досудебного расследования… Если решения приняты незаконно, мы в процессуальном порядке их пересматриваем. Там, где дело передано в рамках подследственности, мы принимаем решение, куда его передать на дорасследование. Сейчас генеральная прокуратура фактически ничего не может расследовать. Остался один месяц этих полномочий», — рассказал Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время телефонных переговоров президент США Дональд Трамп попросил президента Владимира Зеленского возобновить расследование относительно работы сына Джо Байдена Хантера в украинской газодобывающей компании «Бурисма Холдинг» (Burisma Holdings). Напомним, в мае 2014 года сын вице-президента США Хантер стал членом совета директоров «Бурисма Холдинг». Тогда Хантер отвечал «за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене».