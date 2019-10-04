Киев, 4 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, в Житомир для участия на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в составе белорусской делегации прибыло почти 500 человек. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«У нас, несмотря на ту границу, которую заставили выстроить, между людьми нет никаких границ. Мы понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках. Языки наши близкие и понятные», — сказал Лукашенко.

Он заверил главу украинского государства в том, что Минск выполнит все заключенные в Житомире соглашения.

«Мы с вами знакомы очень давно, правда, заочно. Сегодня мы встречаемся с глазу на глаз, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договорится. Я почему-то убежден в том, что всё, о чём мы договоримся, будет исполняться… Хотя имел переговоры с многими президентами Украины… Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Украина никогда не имела, и не будет иметь проблемы с Белоруссией.

«Все проблемы, которые есть у вас и у нас мы переживаем вместе. Хочу вас заверить, вы вообще никогда не имели проблем с Беларусью. Вы никогда не будете их иметь с Беларусью. Мы всегда будем добрыми и надежными вашими сторонниками и партнерами. Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские, тесные отношения, за нами дело не станет», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Житомире проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии. Минск и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве между регионами.