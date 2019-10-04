Москва, 4 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Продажи автомобилей южнокорейской марки KIA в сентябре 2019 года в России составили 19 194 единиц, что на 2% выше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Kia.ru Кроссовер KIA Rio

За период с января по сентябрь 2019 года на российском авторынке был продан 168 141 автомобиль корейской марки, что примерно соответствует уровню продаж 2018 года (+0,4%). Таким образом, KIA очередной раз становится лидером продаж среди иностранных брендов на российском рынке.

Первое место в модельном рейтинге компании по итогам сентября 2019 года заняла модель Rio. За отчетный период в России было приобретено 7758 автомобилей данной модели — на 2% меньше, чем год назад.

На второй строчке — компактный кроссовер Sportage, чьи продажи выросли на 5%, до 3063 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров бизнес-седан KIA Optima. Это авто в России по итогам первого осеннего месяца купили 2676 человек (+13%).

Кроме того, флагманский кроссовер KIA Sorento Prime в сентябре 2019 года установил собственный рекорд продаж в нашей стране — 1053 проданных автомобиля (+17%).

Напомним, мировые продажи Kia Motors в сентябре 2019 года выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Читайте также: Стали известны подробности о рестайлинговом кроссовере Hyundai Tucson