Киев, 4 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, в Житомире (Житомирская область) при участии президентов Украины Владимира Зеленского и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии.

President.gov.ua Владимир Зеленский встретился с Александром Лукашенко в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире

Глава украинского государства отметил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ».

«Мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки. Мне очень приятно, что наши страны не имеют границ, действительно, между нашими странами нет границ. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые. Я горжусь и каждый украинец гордится, что у нас такие хорошие отношения и добрые соседи», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины проинформировал, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами двух стран.