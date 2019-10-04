Ярославль, 4 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Руководитель и учредитель ООО «РТП «Ольга» Ольга Купченко подала заявления о преступлении в полицию, о том, что реально не принимала участие в аукционе по ямочному ремонту дорог в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель Ольги Купченко. Как рассказал адвокат Константин Голиков, заявления о преступлении поданы в Ленинский и Красноперекопский отделы полиции, также соответствующие письма отправлены губернатору Ярославской области, в мэрию Ярославля, в Ярославское управление ФАС. По версии Ольги Купченко заявку на участие в аукционе от ее имени подавал и контракт подписывал другой человек.

Работы на улице Лисицына

«Заявляю со всей ответственностью, что в данном электронном аукционе я как представитель ООО «РТП «Ольга» не участвовала. Мое ООО фактически не осуществляет деятельность, никогда не осуществляло ремонт дорог, не располагает соответствующей материально-технической базой. Участие в электронном аукционе, подписание заявки и контракта от моего имени совершила Лазарева Светлана Борисовна, которая, злоупотребляя моим доверием, завладела моей электронной цифровой подписью, без моего ведома и моего разрешения осуществила подписание контракта. Я никакого участия в аукционе не принимала, никакого отношения к нему не имею, все документы делала и подписывала Лазарева С.Б., пользуясь моей электронной подписью», — говорится в заявлении, которое Ольга Купченко отправила в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля.

Ямочный ремонт в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM ООО «РТП «Ольга» было признано победителем аукциона на ямочный ремонт в Ярославле во втором полугодии 2019 год на общую сумму в 18,7 миллиона рублей. Теперь Ольга Купченко утверждает, что ее именем и ее организацией воспользовались для злоупотреблений.

«Считаю, что подписание контракта от моего имени преследует цель дальнейших злоупотреблений в области муниципальных закупок, в том числе уклонения от уплаты налогов путем оформления налоговой задолженности на ООО «РТП «Ольга» после вывода денежных средств со счетов данной организации на счета субподрядчиков. Возможно, к данному злоупотреблению причастен так же некто Бакрян Э. М» — предполагает Ольга Купченко.

Официальный представитель Ольги Купченко уточняет, что у ООО «РТП «Ольга» уже два года существует нулевая отчетность, и работы по ямочному ремонту компания вести не могла.

«Никакой материальной базы для этого нет. Об этом и о том, что контракт она подписывать не будет, Купченко несколько раз уведомляла «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», в последний раз 3 октября. Кроме того, уже в сентябре были и обращения в полицию об обмане путем злоупотребления доверием со стороны Светланы Лазаревой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Константин Голиков.

Ямочный ремонт в центре Ярославля

В мэрии Ярославля пока комментируют только факт уклонения «РТП «Ольга» от подписания муниципального контракта на ямочный ремонт.

«Коммерческая организация ООО «Ольга» не выполнила условия 44 ФЗ, в связи с чем контракт на обслуживание улично-дорожной сети не подписан. МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» будет проводить новые процедуры для определения подрядной организации в рамках действующего законодательства», — говорится в официальном ответе мэрии Ярославля.

Фактически это может означать, что нового аукциона на ямочный ремонт не будет, а городские власти в рамках действующего законодательства будут заключать разовые договоры на содержание улично-дорожной сети.