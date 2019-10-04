Киев, 4 октября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Заявление правительства Гончарука о том, что украинцы вскоре смогут получать кредиты, в том числе ипотечные, под ставку в 10−11% лишь подтверждает полное непонимание нынешними руководителями реалий украинского рынка капитала.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом заявил сегодня, 4 октября, украинский экономист Алексей Кущ.

Во-первых, подчеркивает эксперт, ипотека даже под 10% — это нонсенс.

«У нас были периоды, когда инфляция не просто снижалась, а уходила в дефляцию, ниже нуля. Но ставки не опускались ниже 15%. Основные причины: девальвационные ожидания и системные риски», — заявил экономист.

По его словам, Нацбанк Украины отказался реализовывать прогнозируемую валютную политику (речь не идет о фиксированном курсе) и любой банк рассматривает кредитный процент через призму своп-курса на срок кредитования. Что касается рисков, подчеркивает Кущ — то здесь целый «пакет»: суды, низкая защита прав кредиторов/инвесторов, а в этой ситуации высокий процент как страховка, и «заемщик платит за себя и того парня, который не погасил».

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер — министр Алексей Гончарук сообщил о взаимодействии между Кабинетом Министров Украины и Национальный банком Украины для обеспечения доступного кредитования.

«Если все получится, то в конце следующего года инфляция снизится до 5%, а кредитование под 11−12% в гривне станет реальностью. Но для этого нужно еще очень хорошо поработать», — заявил Гончарук, подчеркнув, что дешевые кредиты и стабильная гривна являются необходимыми условиями для достижения задекларированного правительством экономического роста в 40% ВВП за 5 лет.