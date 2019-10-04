Москва, 4 октября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Известная писательница Кристи Голден (автор фэнтези-романов по вселенной World of Warcraft) посетила фестиваль Comic Con Russia. Она рассказала о своём творчестве и о том, с какими проблемами сталкивается при создании своих произведения. Об этом 4 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алёна Соколова ИА REGNUM Кристи Голден посетила фестиваль Comic Con Russia

«Моя карьера началась со звонка агента, котовый спросил, почему бы мне не попробовать себя в этом поприще. У меня был не лучший опыт работы с игровыми компаниями, но мой друг меня уговорил. Я сотрудничаю с Blizzard уже 18 лет», — сказала Голден.

Она отметила, что глава компании Крис Мэдсен сначала сомневался в том, что человек, который писал про «Звёздный путь» сможет хорошо писать про орков. Писательница сообщила, что книгу «Повелитель орков» за шесть лет.

Голден задали из зала вопрос о том, как проходит процесс «новеллизации» игр. Она пояснила, что всё романы так или иначе связаны с существующими продуктами, имеющими оформленную вселенную, которая является интеллектуальной собственностью.

«Обычно у них есть идея, которую меня просят воплотить в жизнь. Мы долго обсуждаем общее видение. После того, как одобряют мой черновик, я прописываю её детально», — сообщила автор, отметив, что до того, как обе стороны не будут удовлетворены результатом, может быть написано множество вариантов книги.

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При этом Голден дала понять: за владельцами франшизы всегда остаётся последнее слово, однако при этом Blizzard всегда были открыты её идеям и предложениям.

В ответ на вопрос одного из поклонников писательница сообщила: несмотря на то, что обычно её книги оказываются оформлены за год до того, как их публикуют, она всегда открыта к мнениям фанатов франшизы.

«Я стараюсь писать по пять страниц в день. Организм словно привыкает к письму, я пишу в одно и то же время. С заказчиком мы многое обсуждаем, книга — это наш совместный труд. Мы тщательно прорабатываем план, чтобы потом не переписывать её. У меня однажды получилось написать книгу за 3 недели (это была книга по «Звёздному пути»). После этого я очень устала», — рассказала писательница после того, как из зала ей задали вопрос о проблеме творческого кризиса.

«Я написала несколько сценариев для игр. Я написала четыре романа за тот год и этот сценарий. Это был долгий и тяжёлый год», — призналась Голден.

Сейчас писательница работает в Blizzard на должности сотрудника отдела креативного развития, уделяя больше всего внимания работе над кат-сценами (внутриигровое видео). Кроме этого, она является автором текстов некоторых песен из саундтрека Hearthstone.

Фанаты Warcraft спросили Голден о том, что произойдет в этом мире в ближайшее время.

«Сюжет для мира Warcraft планируется достаточно долго. Так что да, я знаю, что там предстоит. Туда вернутся достаточно знакомые вам персонажи», — ответила автор.

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Кристи Голден, отвечая на вопросы, сообщила, что у неё нет любимого персонажа, сравнив подобный выбор с выбором «любимого ребёнка». Она назвала Warcraft «высоким фэнтази», а StarCraft «жестоким местом», сообщив, что слова для реплик героев этих вселенных нужно подбирать соответственно.

Писательница призналась, что ей очень нравится книга «Повелитель кланов», поскольку она сама придумала для неё персонажей, которые в итоге появились в игре.

«Однажды Стивен Кинг написал книгу об искусстве письма. Там он описал тот же подход, что использую я. Персонаж появляется, начинается общение с ним, и он рассказывает вам свою историю. У него бывают особые потребности», — сказала Голден.

Автор романов по миру Warcraft подчеркнула, что труд писателя тяжёл, поскольку ему нужно быть дисциплинированным, искать вдохновение, «пытаться соединить кусочки мозаики вместе».

«Легко писать о сценах, которые ты ждёшь и в которые ты веришь. Однако сложно соединить их воедино так, чтобы было красиво», — отметила писательница, предложив начинающим авторам верить в собственные силы.

Напомним, Кристи Голден родилась в штате США Теннесси, она окончила Виргинский университет. За свою карьеру писателя выпустила около 50 романов, в том числе по таким вселенным, как «Звёздный путь», WarСraft, StarCraft и Assassin's Creed.