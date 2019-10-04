Красноярск, 4 октября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Проект строительства подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском массиве (Красноярский край), реализуемый с начала 1990-х, получил научно-техническую поддержку, сообщает 4 октября пресс-служба Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»).

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Накануне на объекте состоялось подписание трёхстороннего соглашения о научном, образовательном и техническом сотрудничестве в области исследований обращения с радиоактивными отходами. Сторонами в нём выступили ФГУП «НО РАО», Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и Сибирский федеральный университет.

Как пояснили на предприятии, документ позволит объединить усилия для подготовки научных кадров, а также проводить исследования в рамках научного проекта по созданию НКМ-лаборатории.

«Помимо геологических, гидрофизических и теплофизических исследований будут проводится, например, микробиологические эксперименты, эксперименты с газовыделением, будут рассматриваться процессы, которые в обычных условиях мы не можем наблюдать», — сказал заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге.

В соответствии с соглашением, стороны запустят несколько совместных просветительских и образовательных программ для обмена информацией, организации практики студентов, а также для налаживания диалога с общественностью Красноярского края.