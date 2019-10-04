Москва, 4 октября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. В России за январь-август 2019 года банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 1,6 трлн руб. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в «Дом.РФ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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В компании уточнили, что, это кредиты на приобретение жилья, а не рефинансирование ранее уже взятых кредитов. Всего за восемь месяцев выдано 782,7 тыс. ипотечных кредитов на 1,7 трлн рублей

Эксперты объясняют рост спроса на ипотеку снижением ставок. Так, ставки по выданным кредитам в августе впервые в 2019 году снизились ниже 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным жилищным кредитам в августе 2019 года снизилась ниже 10%.

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