Вена, 4 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Иран установил взаимодействие с экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах, связанных с его ядерной программой. Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ.

Ядерная программа Ирана

«Взаимодействие (с Ираном) в настоящий момент имеет место», — заявил Феруцэ во время своего выступления перед журналистами в Вене.

При этом он отметил, что факт такого взаимодействия «не означает, что все проблемы полностью решены», однако является шагом в верном направлении.

Также и. о. гендиректора МАГАТЭ рассказал, что прогресс в вопросах сотрудничества Ирана с агентством стал возможен после ряда встреч в последние недели с высокопоставленными представителями руководства Ирана.

Отметим, иранская ядерная сделка оказалась под угрозой из-за одностороннего выхода из неё США в мае 2018 года и введения Вашингтоном антииранских санкций в сфере нефтяного экспорта.