Кисловодск, Ставропольский край, 4 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Кисловодске сегодня, 4 октября, проводится фестиваль «Молодое вино». Он проходит уже в шестой раз. Его инициатором является губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, почему ему пришла в голову идея проводить фестиваль и почему он проходит именно в Кисловодске.

Валентина Андреева Владимир Владимиров — губернатор Ставропольского края

ИА REGNUM: Известно, что вы были инициатором проведения фестиваля. Это ответ вашему земляку Горбачеву?

Ну это вы глубоко смотрите (смеется — ред. ИА REGNUM). На самом деле когда то давным-давно я учился во Франции, в Фонтенбло. И есть там фестиваль молодого вина божоле (сорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме во французской Бургундии — ред. ИА REGNUM) Я один раз в жизни на нем был и в том месте, где собирается виноград.

По мнению Владимирова, виноградари — это особая каста.

«Серьезная каста сельского хозяйства. И собрать их вместе, чтобы они поделились возможностями, достижениями, своими произведениями, потому что вино — это произведение, — это очень важно. И с тех пор у меня такая мысль зародилась. И мы ее впервые в 2014 году реализовали в Буденновске. Потом в Левокумке, а потом, поняв, что в Кисловодске, где хорошо лечиться, оздоравливаться, гулять, нужны еще события всем отдыхающим. Мы не просто хотим отдохнуть, мы хотим набраться эмоций, их нужно дать человеку, который приехал оздоравливаться», — рассказал Владимиров.

В том, что его задумка с фестивалем молодого вина была правильной, губернатор, по его словам, убедился сам.

«Я с каждым годом смотрю — фестиваль всё двигается и двигается. Раньше он ограничивался зданием Октябрьских ванн. Теперь дошел уже до Нарзанных ванн», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что история виноградарства на Ставрополье имеет древние корни, и напомнил знаменитого винодела Алексея Реброва.

«Ведь стоит отметить, что виноград на Ставрополье и в Маджары (старинное поселение на месте нынешнего Буденновска — ИА REGNUM) привез Алексей Ребров, который проживал здесь в 19-м веке. У нас памятник есть ему — у ног Реброва стоит корзина с виноградом. Это очень большое сплетение событий, людей и достижений».

Напомним, Алексей Ребров — Кавказский областной предводитель дворянства, служивший на Кавказе, разводил виноград до 40 различных сортов в селе Владимировка (Левокумский район Ставропольского края). Он является автором ставшего знаменитым шампанского, сухих и столовых вин. В 19-м веке их поставляли к императорскому двору.