Милан, Италия, 4 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Во втором квартале 2019 года уровень налоговой нагрузки в Италии составил 40,5%, сообщили в пятницу, 4 октября, в национальной службе статистики Istat.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года нагрузка выросла на 0,3%.

ВВП Италии во втором квартале 2019 года, по уточненным данным, вырос на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Ранее предполагалось, что ВВП остался на прежнем уровнем, отметили также статистики.