Киев, 4 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Цена на природные ресурсы должна соответствовать их (реальной) цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь, — должно помогать через субсидии», — сообщила Маркарова.

Министр уточнила, что такого подхода от Киева требует, в частности, МВФ. Она подчеркнула, что нынешний механизм установления цен на газ для населения Украины является «несправедливым».

А почему же Маркарова ничего не говорит, а кто же будет сглаживать неравенство на Украине, где внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения всего лишь на уровне 2,6 тыс. долл. США, задается вопросом экономист Александр Гончаров, комментируя инициативу правительства. Для сравнения, подчеркивает эксперт, в Польше ВНД на душу населения в 2018 г. составил 14,2 тыс. долл. США, а в Швейцарии — 83,6 тыс. долл. США.

«К сожалению, Украина до сих пор остается беднейшей страной Европы, а в глобальном рейтинге по доходам мы занимаем 144-ю строку из 202. Но платить за газ украинцы должны такую же рыночную цену, как и в Польше и Швейцарии… Такова арифметика от министра финансов Украины», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в начале этого года, еще при правительстве Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» предлагал кабмину рассмотреть возможность отказаться от регулируемых цен на газ для населения и теплокоммунэнерго.

«Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет ниже текущей регулируемой цены», — заявил тогда глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

При президенте Порошенко и премьере Гройсмане формально на Украине тоже были рыночные цены на газ, однако на практике правительство управляло тарифами вручную через «режим возложения специальных обязанностей» на «Нафтогаз Украины». В 2018 году «Нафтогаз» через суд требовал у кабинета министров компенсировать более 6 млн грн потери из-за такого механизма компенсации.