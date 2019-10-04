Житомир, Украина, 4 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В составе белорусской делегации в украинский Житомир приехали почти полтысячи человек, констатировал 4 октября Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры постсоветских республик в узком и расширенном форматах обсуждают широкий круг вопросов — войну в Донбассе, двусторонние коммерческие контракты и вопросымногостороннего сотрудничества.

President.gov.by Переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским

«Сегодня мы живьём встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы ещё раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться», — сообщил Лукашенко во время протокольной съёмки в узком составе делегаций.

«Я почему-то убеждён, что всё, о чём мы договоримся, будет исполняться, — сказал Лукашенко украинскому коллеге. — Вот я почему-то убеждён, хотя имею отношения, и связи, и переговоры с многими президентами Украины».

Он сказал Зеленскому: «Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности».

«У нас не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины, — сообщил Лукашенко. — Эта глубокая большая идеология основана на той истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе».

Лукашенко заявил: «Я хочу вас заверить, что никогда вы не имели проблем с территории Белоруссии и с Белоруссией и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнёрами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения — за нами дело не станет».

Ранее на эту тему: Границу — наглухо! Лукашенко рассказал о потоке оружия с Украины

Зеленский в свою очередь сообщил: «Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ».

«Действительно, нет границ между нашими странами, — продолжил Зеленский, перейдя на русский язык. — Почему? Потому что я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близкие, одинаковые и я горжусь этим».

Встрече глав постсоветских республик предшествовало заседание правительственных делегаций, которые подготовили к подписанию десятки соглашений на сумму около полумиллиарда долларов. В украинско-белорусском форуме регионов участвуют главы областей Белоруссии и Украины. Они обсуждают коммерческие контракты и перспективные совместные проекты в фармацевтике, машиностроении и других отраслях.