Пекин, 4 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Великобритании Энди Марреем в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

(сс) Keith Allison Доминик Тим

Тим семь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Тим сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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