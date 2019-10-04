Пекин, 4 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

(сс) Rob Keating. robiciatennis.com Кики Бертенс

Бертенс пять раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Бертенс сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира.

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