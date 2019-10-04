Волгоград, 4 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области нарушил правила начисления взносов на капремонт. В итоге жильцы 303 многоквартирных домов переплатили регоператору свыше 1,2 млн рублей. Прокуратура добилась перерасчёта взносов, сообщили 4 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Первое нарушение нашли при проверке перечня мероприятий капитального ремонта многоквартирного дома № 9 на улице Бахтурова в Волгограде. В феврале 2019 года вышло официальное опубликование о внесении здания в региональную программу капремонта. Жильцы должны были оплачивать взносы по истечении трёх месяцев, с июня. Но регоператор начислял плату уже с мая. Аналогичным образом были неправомерно начислены взносы на капремонт ещё в 302 многоквартирных домах. Председателю регионального комитета ЖКХ и ТЭК прокурор внёс представление, после чего жителям произвели перерасчёт на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Начальника правового отдела регоператора привлекли к дисциплинарной ответственности. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов находится на особом контроле прокуратуры Волгоградской области.