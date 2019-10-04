Абакан, 4 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В Хакасии, по данным Министерства просвещения РФ, в общеобразовательных организациях на начало 2018/19 учебного года работали 4755 учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в Красноярскстате.

Магнус Энкель. Начальная школа

При этом 87,7% от общей численности учителей — женщины.

90,1% учителей имеют высшее образование. У 9,2% — среднее профессиональное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября отмечается Всемирный День учителя. В регионах РФ проходят праздничные мероприятия.

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