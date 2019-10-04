Москва, 4 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Московский метрополитен начал размещение в подземке новых схем, на которых нанесены линии Московский центральных диаметров (МЦД). Об этом 4 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

Схемы с маршрутами первого и второго диаметров появились в тематическом поезде МЦД. Они обозначены фирменными цветами — физалис и фуксия (разновидности жёлтого и пурпурного), отмечается в информации.

В дальнейшем планируется заменить 60 тысяч элементов навигации метро Москвы к запуску МЦД, который должен состояться в ноябре 2019 года.