Нижневартовск, Югра, 4 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В югорском Нижневартовске директор одной из строительных фирм стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Безденежье

Долг возник за апрель-июнь. Директор задолжал троим работникам более 360 тыс. рублей.

Сейчас идут следственные действия. По ч. 2 ст. 145.1 УК России руководителю грозит до трёх лет колонии. Также правоохранительные органы принимают меры к выплате гражданам зарплаты.