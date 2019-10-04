Калуга, 4 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Выездное почтовое отделение было открыто в рамках Х всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства», сообщила 4 октября корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Участники и гости форума отправили по почте тысячу уникальных почтовых открыток

Специально к этому событию была выпущена почтовая открытка с официальной символикой выставки-форума «Вместе ради детей», а также оригинальный штемпель специального гашения, который действовал только в дни проведения форума. Всего за дни мероприятия участники и гости форума отправили по почте и получили на память тысячу уникальных почтовых открыток.

Выставка-форум «Вместе — ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» — масштабная коммуникационная площадка для профессионального сообщества социальных педагогов, психологов, учителей и работников дополнительного образования, тесно связанных в своей деятельности с проблемами детства и главным образом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами выставки выступили администрация Калужской области и Фонд поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.