Москва, 4 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Отечественное издательство комиксов Bubble представило на фестивале фанатской культуры Comic Con Russia 2019 собственную цифровую комикс-платформу Bubble Digital.

Алёна Соколова ИА REGNUM Цифровая комикс-платформа Bubble Digital

Пользователи сети при помощи этого сервиса могут познакомиться со вселенной Bubble, в которой живут такие персонажи, как Майор Гром, Бесобои, Игорь-Угорь и другие (всего их около 120). Они смогут посмотреть её карту, получить информацию о хронологии серий и совершить покупку в интернет-магазине, являющемся частью платформы.

Кроме того, они смогут скачать мобильное приложение, которое даст доступ к библиотеке и «читалке», имеющей три режима чтения. Пользователям также будут доступны англоязычные версии комиксов.

Отмечается, что посетители смогут загрузить свое фото на платформу и её внутренний редактор при помощи нейросети превратит пользователя в «супергероя».

Представители компании сообщили, что за 8 лет она выпустила более 20 тыс. страниц комиксов про русских супергероев.

«У нас есть кроссоверы, есть приквелы, есть «упоротые галактики» вроде Игоря Угря», — сказал представитель издательства Bubble.

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Напомним, российский издательский дом Bubble Comics был основан журналистом Артёмом Габреляновым в 2011 году. Сегодня это крупнейшее российское комикс-издательство, материнской компанией которого является холдинг News Media.