Москва, 4 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать журналистам информацию о присвоении главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звания Героя России.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

«Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию о присвоении главе «Ростеха» звания Героя России.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин своим указом присвоил главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России.