Оренбург, 4 октября, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области после скандала принято решение о разработке нового положения об оплате труда стоматологов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Стоматологический кабинет

Стоит отметить, 13 сотрудников зуботехнической лаборатории областной стоматологической поликлиники выразили недовольство новым порядком начисления заработной платы. В видеобращении к и.о. министра здравоохранения региона Татьяне Савиновой медики просили обратить внимание на возникшую проблему. Недовольные стоматологи указали на то, что новая ситсема расчет оказалась непрочрачной, а зарплаты существенно сократились.

Глава минздрава области встретилась с работниками поликлиники и заявила, что изменения в оплате труда недостаточно проработаны, не обоснованы и не отражают специфику выполняемых работниками функций.

По словам лидера Оренбургской областной организации профсоюза работников здравоохранения Людмилы Вараввы, принято решение взять тайм-аут. Уже создана рабочая комиссия. «До 1 ноября должно быть разработано новое положение об оплате труда. А пока техники будут получать заработную плату по старому положению, как все и было. Острота проблемы снята», — сказала она.