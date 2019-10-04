Иркутск, 4 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Из боле пяти тысяч жителей Иркутской области, лишившихся крова в результате мощнейшего наводнения летом 2019 года, только чуть более тысячи получили возможность приобрести жильё. Это следует из официального сообщения правительства Приангарья по итогам заседания правительственной комиссии, которое 4 октября в режиме видеосвязи провёл вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, в настоящее время с заявлениями и необходимыми документами, дающими возможность приобретения или строительства жилого помещения, обратились 5 626 пострадавших семей (98,4% от общего количества).

«Оформлены свидетельства 5002 семьи. Оплачено 1041 свидетельство на 2,84 млрд. рублей», — пояснил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, в результате которого пострадали более 45 тысяч жителей Иркутской области, началось с 26 июня 2019 года. В конце сентября региональные власти известили, что свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья взамен утраченного в результате наводнения получили уже4502 семьи, а оплачено было только 617 из них.

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