Джакарта, 4 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Посол Пакистана в Индонезии Абдул Салик Хан выразил надежду, что премьер-министр Пакистана Имран Хан сможет совершить визит в Джакарту для укрепления двусторонних отношений, сообщает Antara.

Insaf.pk Имран Хан

«Визит президента Индонезии Джоко Видодо в 2018 году определил направление углубления отношений между двумя странами. Я думаю, что пришло время премьер-министра Имрана Хана посетить Индонезию», — заявил посол в интервью.

По его словам, отношения между Индонезией и Пакистаном в различных областях могут быть улучшены, в том числе в сфере образования, торговли и продвижения идеи мира.

«Я надеюсь, что премьер-министр Имран Хан скоро сможет посетить Индонезию», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что государство может взять пример с Бразилии и Пакистана в вопросе переноса столицы.

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