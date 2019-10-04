Москва, 4 октября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Volvo в сентябре 2019 года реализовал в России 975 новых легковушек, что на 7,9% больше результата прошлого года. Об этом 4 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За рулем автомобиля Volvo

С января по сентябрь 2019 года в РФ было продано 5896 моделей Volvo. Это на 13% больше прошлогоднего результата.

По информации пресс-службы Volvo Car Russia, в сентябре самой продаваемой в нашей стране моделью Volvo стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения. Его за месяц приобрели 364 автолюбителя. Таким образом, модель продемонстрировала рост на 37,9% по сравнению с прошлогодним результатом.

Второе место по объему продаж занимает компактный кроссовер ХС40. В сентябре российские дилеры реализовали 251 модель данного авто, что на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На третьем месте разместился полноразмерный кроссовер ХС90 — 214 проданных автомобилей. Однако динамика продаж этой модели отрицательная — минус 30,7%.

Напомним, в августе 2019 года в России было куплено 507 новых легковых автомобилей компании Volvo, что на 26,1% меньше, чем год назад. Всего же за восемь первых месяцев текущего года российские дилеры шведского бренда реализовали 4921 авто (+14%).

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